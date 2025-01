Dona Déa Lúcia anuncia aposentadoria da TV após 2025

Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, revelou que 2025 será seu último ano na televisão. Aos 77 anos, ela afirmou que pretende se aposentar para dedicar mais tempo aos netos Gael e Romeu, frutos do casamento do filho com Thales Bretas.

Em entrevista à revista Quem, Dona Déa destacou que continuará no programa ‘Domingão’ até o final do próximo ano, mas descarta futuros projetos na TV.

“Ano que vem vou continuar trabalhando no Domingão, curtindo meus netos, e depois vou me aposentar definitivamente. Ano que vem é o meu último ano (na TV)”, declarou.

Dona Déa ganhou destaque nacional por sua relação com o filho Paulo Gustavo, que morreu em 2021, e pela inspiração para a personagem Dona Hermínia, da franquia de filmes ‘Minha Mãe É Uma Peça’.

‘A energia é só para os netos, e assim mesmo até a página três. Com 77 anos e netos de 5 anos, dois ainda, é ‘brabeira’”, brincou.