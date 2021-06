Dois anos após a morte do ator de 'Chiquititas', ex-namorada sofre ataques

Nesta quarta-feira (9), está completando dois anos do assassinato de Rafael Miguel e dos pais dele. A ex-namorada do ator de "Chiquititas", Isabela Tibcherani, que está com 20 anos, diz que ainda sofre com o caso já que seu pai, Paulo Cupertino, que é o assassino, continua foragido da Justiça.

Isabela disse que a data de hoje a faz sentir como se a morte de Rafael fosse recente. “Foi a última vez que nos vimos, que fomos felizes, de fato, e esse dia me marca muito. As lembranças se tornam muito vivas nessas datas. Hoje, eu encaro como posso, com um olhar mais maduro e decidido, mas não deixa de doer”, lamentou.

Ela afirma que ainda sofre ataques, nas redes sociais, de pessoas que a culpam pela morte do ex-namorado. "Tenho de ler coisas do tipo, 'enquanto você está aí vivendo, o Rafael e os pais dele estão mortos, por culpa sua', 'como você consegue ficar aí postando foto nas redes sociais depois de tudo que seu pai fez?', 'você provavelmente sabia e ainda deve ter ajudado'. Isso é muito triste", conta.

Isabela é assessorada por uma equipe jurídica para acionar caso se sinta ameaçada, mas que até o momento não tomou medidas legais contra os "haters".

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou, em nota, que o paradeiro de Cupertino segue em investigação pelo Departamento de Homicídios (DHPP) e pela Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências (Cerco).