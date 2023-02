Dira Paes se despede de seu par em 'Irmãos Coragem'; ator faleceu hoje

A paraense Dira Paes usou seu perfil no Instagram para se despedir do ator Ilya São Paulo nesta terça-feira (31). O artista morreu aos 59 anos, no Rio de Janeiro após um longo período de internação por conta de um grave ferimento no ombro. Ilya já havia recebido alta e estava se recuperando em casa, onde faleceu.

Ilya e Dira atuaram juntos em “Irmãos Coragem”, da TV Globo. Eles viveram Potira e Jerônimo, que deram vida a um amor na trama.

"Que triste e prematura perda. Ilya era uma pessoa muito incrível, um profissional calmo, detalhista, um músico precioso, um estudioso da arte. Tivemos grandes momentos juntos em Irmãos Coragem. Descobrimos nessa parceria, como era fazer uma novela com personagens tão grandes e potentes. Foi muito especial ter compartilhado com ele esse romance entre Potira e Jerônimo. Descanse em paz, meu amigo!”, escreveu a atriz, ao publicar uma foto ao lado de Ilya.