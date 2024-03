Descendente de família árabe, Ghabi se une a campanha da ONU pelos refugiados: ‘Embarcaram no porão'

A cantora e compositora Ghabi, brasileira com ascendência árabe, participou esta semana da campanha da ACNUR, agência da Organização das Nações Unidas (ONU), em prol dos refugiados. Ela usou o Instagram para dar a notícia aos fãs. Ao lado de nomes como Angelina Jolie, Letícia Spiller e Pedro Bial, a artista destacou a difícil realidade de milhares de famílias que enfrentam o deslocamento forçado.

No vídeo, Ghabi refletiu sobre os milhares de conflitos que estão ocorrendo ao redor do mundo, o que obriga muitas pessoas a saírem dos seus países em busca de refúgio e auxílio. A artista revelou que essa foi uma realidade enfrentada por sua própria família, que se refúgio no Brasil. “Eles embarcaram no porão de um cargueiro fugindo dos conflitos no Oriente Médio, mais especificamente na região ao sul de Beirute, no Líbano”, contou.

Ao chegar no Brasil, a cantora contou que, além de todas as dificuldades de ter que começar do zero em um lugar novo, os familiares trouxeram traumas da guerra e precisaram enfrentar todas e quaisquer adversidades. “[Meus familiares] enfrentaram a dificuldade com o idioma, o estranhamento com a cultura, a fome, a miséria e o desemprego”, pontuou.

Ghabi mencionou a importância da ACNUR para auxiliar quem está em situação de refúgio, falando sobre as atividades desempenhadas pela agência, como a “garantia dos direitos humanos básicos dessas pessoas longe de suas casas”, promoção de atividades indisciplinares de cultura, emprego e busca de dignidade para quem está passando por situação de vulnerabilidade social.

“Com muito pouco, as pessoas conseguem alimentar uma família inteira de refugiados ao redor do mundo”, ressaltou.