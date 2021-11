Deolane Bezerra tem contas bancárias bloqueadas pela Justiça do Trabalho

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra teve as contas bancárias bloqueadas pela Justiça após descumprir ação trabalhista. Uma empregada doméstica acusa a celebridades de não recolher o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) obrigatório. As informações são de Erlan Bastos, do portal Em Off.

A funcionária, que recebia salário de R$ 1,5 mil, trabalhou para a influenciadora por quase dois anos, entre 18 de maio de 2017 a 12 de fevereiro de 2019 como empregada doméstica. De acordo com o EM OFF, a viúva de MC Kevin não fez o recolhimento do fundo de garantia durante todo o período. Ao ser demitida, a funcionária não conseguiu dar entrada no seguro-desemprego.

A mulher entrou com uma ação na Justiça do Trabalho contra Deolane Bezerra. Houve um acordo com Deolane reconhecendo o vínculo empregatício e se comprometendo a quitar os valores devidos. Porém, a influenciadora não cumpriu os termos estabelecidos. O texto do processo mostra que deolane descontava os valores referentes ao FGTS da empregada doméstica, mas não realizava os depósitos.

Em 15 de abril de 2021, Deolane Bezerra faltou à audiência realizada na 22ª Vara do Trabalho em São Paulo. A advogada que a representou ofereceu um acordo no qual a influenciadora pagaria o valor de R$ 4 mil, sem reconhecimento do vínculo, que não foi aceito pela empregada doméstica. No total, Deolane deve mais de R$ 10 mil.

Vale ressaltar que Deolane Bezerra gastou apenas com lembrancinhas para os seus convidados na sua festa de aniversário de 34 anos aproximadamente R$ 200 mil. Já a festa custou R$ 4 milhões, segundo colunistas de celebridades.

A conta de Deolane foi bloqueada pela Justiça que retirou os R$ 10.700,97 referentes à dívida de Deolane com a empregada. Entretanto, a empregada ainda não conseguiu as guias do seguro-desemprego. Deolane não depositou R$ 500 na conta da Caixa Econômica vinculada ao FGTS para que a ex-funcionária tivesse acesso ao seguro. O juiz responsável pelo caso, no entanto, autorizou a demanda via ofício.

O valor devido à empregada é bem inferior ao cachê que influenciadora cobra para aparecer em um evento. Nesta semana, a irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, deixou “escapar” nos stories o valor para a viúva de MC Kevin fazer presença vip em um evento é R$ 150 mil por duas horas.