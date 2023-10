Demitida? Saiba por quê Patrícia Poeta não participou do 'Encontro'

Nesta quinta-feira (5), a apresentadora Patrícia Poeta não fez parte da equipe que apresenta o programa "Encontro", da Rede Globo. Ela foi temporariamente substituída por Tati Machado e Valéria Almeida.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, a jornalista recebeu autorização da emissora para participar da gravação do quadro "Batalha do Lip Sync" no programa "Domingão com Huck", onde se juntará a Maria Beltrão no último duelo da temporada.

Conforme relatado pela jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, Patrícia Poeta tem se dedicado a aulas de samba em preparação para sua participação no programa dominical.

Além disso, Poeta teria recebido um convite para atuar como madrinha em um bloco de carnaval em São Paulo.