Deborah Secco faz topless em hotel e Luan Santana elogia

Deborah Secco compartilhou no Instagram algumas fotos sensuais de topless que foram tiradas no quarto do hotel em que está hospedada, em Goiânia, na quinta-feira, 26. “Fotos de uma manhã sabática em Goiânia”, legendou a atriz de 41 anos.

Deborah mostrou que está em boa forma ao postar selfies em que aparece deitada de bruços na cama usando apenas um short jeans.

A postagem da artista recebeu comentários elogiosos. Entre os seguidores que escreveram sobre a postagem está Luan Santana, que escreveu mensagem com um emojis de carinha babando e um coração.

Os fãs não passaram despercebidos no comentário do cantor e ressaltaram que ele estava "babando" pela atriz.

Deborah é casada com Hugo Moura, com quem tem a filha Maria Flor, de 5 anos.