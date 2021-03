Débora Secco mostra corpo escultural em foto no Instagram

Na tarde de domingo (14), a atriz Deborah Secco, de 41 anos, mostrou que está com tudo. Ela usou sua rede social para compartilhar um registro onde aparece deslumbrante curtindo a tarde de sol no último dia de final de semana.

A famosa surpreendeu os seus mais de 20 milhões de seguidores da rede social do Instagram, ao publicar a imagem. Através do perfil oficial, Deborah apareceu colocando o corpão para jogo enquanto curtia o dia de sol na cidade do Rio de Janeiro. Ostentando sorrisos largos e corpão escultural, a famosa chamou a atenção dos fãs e seguidores da rede.

Na imagem, a mãe de Maria Flor, de 5, que é fruto de seu casamento com o também ator Hugo Moura, escolheu um biquíni fininho, nas cores preto, com detalhes de cores branco, laranja e verde. Mas o que destacou mesmo, foi a boa forma da famosa.

Na legenda, ela escreveu: “Dose diária de vitamina D!”. Logo após a publicação, os fãs e seguidores de Deborah Secco não pouparam palavras para comentar, ou melhor, elogiar a atriz na web. “Eita mulher linda da mulesta”, escreveu uma fã. “Linda”, disse outra. “Maravilhosa”, elogiou uma terceira. “Gata demais”, disse uma quarta.

O final de semana de Deborah foi todo de preguiça. No sábado (14), ela curtiu o BBB 21 na cama antes de brincar com a filha e também posar agarradinha com o marido, Hugo Moura.