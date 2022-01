‘De Férias com o Ex: Caribe’: data de estreia é divulgada

A MTV deixou os fãs de “De Férias com o Ex” em polvorosa ao divulgar a data de estreia da nova temporada, que será gravada no Caribe. O público já pode preparar sua bebida e a pipoquinha, pois no dia 13 de janeiro a pegação e as famosas tretas estarão de volta oficialmente. Cheia de novidades, a temporada contará com participantes de outras nacionalidades. As informações são do Portal Pop Line.

O reality gravado na Colômbia e terá brasileiros, colombianos e mexicanos, incluindo participantes de temporadas anteriores. Camilla Costa, a participante barraqueira da 6ª temporada, voltará para o formato. Já o cantor mexicano Mario Abraham, ex-Are You The One?, também está confirmado.

Entre os participantes brasileiros já confirmados estão:

Camilla Costa

Carlos Ortega

Gabriel Sampaio

Haeixa Pinheiro

João Vitor Pimentel (JV)

Leticia Oliveira

Mariana Franco

João Haddad, da 6ª temporada, que voltará como ex.

Entre os estrangeiros, estão confirmados:

Angietta Rodriguez,

Mario Abraham

Vasco Pineda, conhecido como Vascki.

A estreia será em uma quinta-feira (13), às 21h na MTV e também na plataforma de streaming Paramount+.