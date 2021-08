Dani Suzuki é criticada por fotos de filho de 10 anos com tatuagens

Daniele Suzuki postou no Instagram três fotos do filho, Kauai, na manhã deste domingo, 29, que deram o que falar. Nas imagens, a criança de 10 anos aparece sem camisa e jogando tênis.

Carinhosa, a atriz legendou: “Meu gigante”. Mas as fotos criaram polêmica porque o menino aparece com três tatuagens, sendo uma no peito, outra no pescoço e duas no braço, sendo um na atura do bíceps e outra no antebraço.

Em poucos minutos, a postagem de Dani ganhou vários comentários críticos: "É tatuagem de verdade?", questionou uma seguidora. “Uma mãe deixar uma criança colocar tatuagens no corpo, meu deus que mundo louco é esse?”, perguntou outra pessoa indignada. “Gente, com certeza não é de verdade, ela não ia fazer essa covardia com o filho”, disse uma internauta.

Outros internautas elogiaram a beleza e estilo do menino com as tatuagens. E algums especularam ser tatuagens de mentira, não definitiva: "Povo reclamando da tatuagem falsa.. duvido que vcs quando eram pequenos não colocavam tatuagem de chiclete até na testa. Eita gente que adora cuidar da vida dos outro", comentoum um seguidor.