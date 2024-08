Dandara Mariana parabeniza Simone Biles e web relembra polêmica com Rebeca Andrade

A atriz Dandara Mariana comemorou a conquista do ouro por Simone Biles, ginasta dos Estados Unidos, na disputa pelo individual geral da ginástica olímpica, mas não fez menção alguma às vitórias de Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Internautas relembraram uma polêmica da atriz com a ginasta brasileira.

Em 2021, Rebeca participou do júri artístico da Super Dança dos Famosos, que contou com a presença de Dandara Mariana. Na ocasião, a ginasta deu a nota de 9,9 para as performances da artista na final da competição. Ao lado de Diego Maia, Dandara apresentou números de samba e valsa.

Fãs da atriz acusaram a esportista de tê-la prejudicado na disputa para levar o prêmio. O décimo a menos na nota de Rebeca, contudo, não faria Dandara campeã. Ela terminou a prova com 119,6 pontos, contra os 119,8 da dupla formada por Paolla Oliveira.