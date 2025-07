Dançando tecnomelody, influenciador Felipe Theodoro publica mini vlog sobre visita a Belém

O influenciador digital Felipe Theodoro usou as redes sociais para mostrar que, apesar da passagem rápida por Belém, conseguiu aproveitar bastante o que a capital paraense tem a oferecer. Ele esteve na cidade na última segunda-feira (30/06) para participar de uma edição de um evento de empreendedorismo e marketing, mas encontrou tempo para se divertir e conhecer curiosidades locais.

Na manhã desta quarta-feira (02/07), Théo publicou um vídeo em seu perfil no Instagram onde aparece dançando a música “Voando pro Pará”, da cantora Joelma, em versão tecnomelody, junto com sua equipe no quarto do hotel.

“Égua, vocês não têm noção do tanto de coisa que a gente fez em pouquíssimas horas que a gente está em Belém do Pará”, disse o criador de conteúdo.

Théo contou que tirou fotos com seguidores e teve a chance de experimentar pratos tradicionais da região. “O que que é o tacacá!?” exclamou, encantado com o sabor da iguaria.

Em outro momento do vídeo, ele e a equipe aparecem tentando adivinhar os nomes das comidas típicas que estavam provando. “Maniçoba, delícia”, comentou após um dos colegas errar o nome do prato. Ao experimentar o pirarucu, completou: “Muito bom”.

O influenciador, conhecido por unir humor e reflexões em seus conteúdos, também falou sobre o carimbó e o Círio de Nazaré. “Bota aí para tocar o carimbó, por favor, porque se você vier a Belém do Pará, querida, e você não dançar um carimbó, tu tá com problema no quadril”, brincou.

Ele ainda mencionou a manifestação católica que ocorre todo primeiro domingo do mês outubro na capital como uma grande celebração local. “Acontece aqui que o Círio de Nazaré reúne tanta gente”, disse ao compartilhar curiosidades que conheceu sobre a cultura paraense.