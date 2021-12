Sérgio Mallandro faz harmonização facial e fica irreconhecível; veja

Quem questionou a harmonização facial de Eduardo Costa, Wesley Safadão e Zac Efron, não terá o que falar de Sérgio Mallandro, 65 anos. O humorista compartilhou o resultado do seu processo de estética. Nas imagens, é possível comparar o antes e depois do rosto de Sérgio Mallandro. Ao que tudo indica, os fãs adoraram a nova aparência dele, de acordo com o Metrópoles.

Antes e depois (Reprodução)

“Rá é a harmonizaçãozinha do Mallandro. É a harmonizaçãozinha do Mallandro. Estou novinho. Estou todo Nicolas Cagezinho”, escreveu na legenda. O apresentador faz um agradecimento aos profissionais responsáveis pelo procedimento.

“Você ficou super natural”, disse uma seguidora. “Adorei a autoestima”, pontuou outra.