Confira 4 famosas que já moraram no Pará e você não sabia

É inegável que, depois da gravação do clipe ‘No Chão, Novinha’, hit do Pedro Sampaio ao lado de Anitta, Belém se tornou palco favorito de inúmeras atrações nacionais ao longo desses meses. Só em dezembro de 2021, o Festival Psica trouxe Karol Conká, Elza Soares, Marina Sena e outros nomes renomados da indústria musical, que não deixaram de ressaltar o amor pela cidade das mangueiras. Já no início de 2022, os eventos de pré-carnaval trouxeram Luísa Sonza, Gloria Groove e, ainda em fevereiro, Pabllo Vittar. Por isso, pensando no apreço que a cidade tem para os famosos, o Oliberal.com separou quatro artistas renomadas que já moraram no Pará e você não sabia.

Pabllo Vittar ouvia brega em Santa Izabel

Pabllo Vittar tem hits inspirados no brega paraense.(Reprodução / Instagram)

A drag queen mais seguida do mundo, Pabllo Vittar, passou boa parte da sua adolescência ouvindo brega e bandas paraenses em Santa Izabel. A influência dos estilos musicais ouvidos pela cantora no Pará foi tão grande que no seu álbum 'Batidão Tropical', a drag regravou sucessos da Companhia do Calypso e Banda Ravelly. Em um quadro do Caldeirão, ainda apresentado por Luciano Huck, a artista teve sua casa do município paraense recriada e emocionou os internautas.

Cantora Lexa estudou em colégio famoso de Belém

Lexa já conversou com Oliberal.com sobre o Pará (Reprodução / Instagram)

Sempre mudando de cidade durante a adolescência, a cantora Lexa, que tem familiares em Belém, já morou na capital paraense. Segundo internautas do Pará, ela chegou até a estudar no famoso colégio Impacto.

Cássia Eller morou em Santarém

Cássia Eller durante um show (Reprodução)

Uma das artistas mais marcantes da indústria musical brasileira, Cássia Eller, se mudou para Santarém, no Oeste do Pará, quando tinha apenas 10 anos. Mas retornou para o Rio de Janeiro após dois anos.

Clarice Lispector já passeou pela Presidente Vargas

Clarice Lispector na Praça da República (Reprodução)

A escritora Clarice Lispector morou por seis meses no antigo Central Hotel, na avenida Presidente Vargas. Na cidade das mangueiras, ela acompanhou a repercussão do seu primeiro livro ao lado do seu marido.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)