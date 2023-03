Compositor Danilo Holanda morre aos 40 anos vítima de um câncer

O músico, violonista e compositor Danilo Holanda faleceu, nesta quinta-feira (16), aos 40 anos, vítima de um câncer. A informação foi compartilhada pelo vocalista do Art Popular, Leandro Lehart, nas redes sociais.

Lehart descreveu Holanda como uma alma pura, um amigo leal, um coração verdadeiro e uma fonte de inspiração para todos que o conheciam. Ele enfatizou que Danilo estará sempre presente em seus corações, protegendo aqueles que amava como um anjo. O velório será realizado à tarde no Cemitério da Cachoeirinha.

"Danilo Holanda faleceu, às 2 horas da madrugada do dia 16 de março de 2023, aos 40 anos de idade. Todas as informações sobre velório e homenagens serão devidamente divulgados no decorrer do dia. Descansou uma alma pura, um amigo leal, coração verdadeiro, músico, violonista, compositor, e uma inspiração para quem o conheceu. Estará tocando seu violão à direita de Deus-Pai entre trombetas e harpas, protegendo como um anjo os que ele amava, para todo e sempre, amém. Vai, mas não deixe de estar aqui, Dan", disse em um post em seu Instagram.

Vários artistas expressaram suas condolências nos comentários das postagens, incluindo Thiago Martins, Evandro Art e Diego, do grupo Vibe Ousadia, que agradeceu a Holanda por seus ensinamentos e dicas sobre música. Todos lamentaram a perda desse grande talento e pediram que Danilo descanse em paz.