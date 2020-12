Mesmo com pandemia, Virginia Fonseca soube aproveitar os 365 dias de 2020

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que com ou sem vacina da covid-19, ela teve um ano animadíssimo e repleto de novidades positivas, ao contrário dos meros mortais, que ficaram a maior parte do tempo virando um mobília dentro de casa.

Nos últimos 365 dias de 2020, ela encontrou o amor de sua vida, recebeu um pedido de casamento surpresa, passou por uma lipo LAD, engravidou, fez um chá de revelação que bombou em todas as redes sociais e, ficou ainda mais famosa na web.

Logo nos primeiros meses deste ano, Virginia abandonou o cabelo ruivo e se lançou na tendência dos fios loiros. Engana-se quem acha que a mudança ficou apenas na cabeleira, ela foi uma das primeiras influencers a passar por uma Lipo LAD, cirurgia de lipoaspiração que define os músculos e ressalta os gominhos da barriga.

Meses após a cirurgia, Virginia surpreendeu todos os fãs ao contar que estava grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o sertanejo Zé Felipe. A história dos pombinhos estava apenas começando, porque logo depois ela foi "alvo" de um pedido surpresa de casamento. Com direito a flores e festa surpresa, o evento deixou os seguidores da influencer e do namorado com lágrimas nos olhos de emoção.

O chá de revelação do sexo do bebê de Virginia e do sertanejo virou até virou até trending topic do Twitter e causou muita repercussão na internet. Mas, sem sombras de dúvida, o ano da influencer não seria tão divertido e movimentado se não fosse o seu fã-clube online.

No Instagram, ela chegou à casa dos 14 milhões de seguidores e no Tik Tok, 11 mi, além dos mais de 7 milhões de inscritos em seu canal do Youtube, o que consagrou a influencer como uma das influencers mais populares do Brasil.