Cleo Pires diz que já foi muito humilhada e alvo de piadas ao falar sobre sexo

Cleo Pires usou o canal do Youtube na última quinta-feira (5), para desabafar sobre “humilhações” sofridas após começar a falar abertamente sobre sua sexualidade.

"Eu sempre falei muito abertamente sobre a minha sexualidade e todo mundo sabe disso, todo mundo mesmo. Porque, para mim, isso não é um tabu e principalmente porque em alguns anos de carreira, com certeza, esse foi o assunto mais abordado em entrevistas, em fofocas?", contou a atriz em vídeo publicado no seu canal no YouTube.

"Então essa relação Cleo e sexo foi meio que se instaurando na mente das pessoas. E, particularmente, eu não via mal nenhum nisso, não vejo ainda. Mas o fato de uma mulher falar abertamente sobre sexo assusta. A mulher livre de padrões assusta a sociedade".

"Por mais que eu tratasse com muita naturalidade, para as pessoas esse meu comportamento era sempre negativo. Até mesmo as pessoas que estavam à minha volta, que se diziam minhas amigas, usavam essa minha imagem para me diminuir, para me fazer mal, como se eu estivesse fazendo algo errado. Essa pauta já foi usada para me humilhar publicamente, já fui alvo de piadas, de boato, de fofoca", desabafou.

A atriz está no ar na reprise de "Haja Coração", da Rede Globo, e diz ter vivido "muitas sanções por isso". "Muitas delas veladas"

Em entrevista à Universa em julho, Cleo revelou que muitos comentários maldosos são frutos do machismo.

"Considero que esses comentários são provenientes do machismo, independentemente do assunto que eu aborde. E não tem muito o que fazer nessas horas, a não ser ignorar. Mas sinto o machismo em todos os aspectos da minha vida”, disse.

Confira o vídeo: