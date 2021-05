Cléo ostenta sensualidade ao deixar calcinha à mostra em look ousado

Na tarde da última quinta-feira (20), Cléo compartilhou com os seguidores um ensaio prá lá de sensual que deixa a calsinha a mostra. A atriz ostentou beleza com o look que deixava a calça levemente abaixada e ainda caprichou no carão, deixando os fãs babando quando postou as imagens na sua conta oficial do Instagram.

Linda e sensual por natureza, Cléo recebeu muitos elogios dos internautas; "Linda", "Gata", "Perfeita", "Lindeusa", "Rainha", "Diva", "Que mulher", os fãs disseram encantados.