Claudia Raia revela que deu vibrador para a filha aos 12 anos

Durante uma entrevista para um programa da televisão portuguesa, a atriz Claudia Raia falou sobre o uso de vibradores e relembrou o momento em que deu o primeiro vibrador para a filha Sofia aos 12 anos. “Os vibradores são brinquedos com prescrição médica, não é mais invenção”, afirmou durante um bate-papo com os apresentadores do programa Goucha.

“Quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela. ‘Comece a investigar, para saber do que você gosta’”, declarou, após ser questionada sobre ter 17 brinquedos sexuais em casa. A fala da atriz repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira (28), e usuários do X, antigo Twitter, criticaram o comportamento.

O deputado estadual de Minas Gerais, Cristiano Caporezzo (PL), afirmou em vídeo postado em suas redes sociais nesta segunda-feira (27) que apresentou queixa-crime contra Cláudia Raia por “corrupção de menores”. Sophia Raia é filha de Claudia com Edson Celulari e tem atualmente 22 anos.

ASSISTA: