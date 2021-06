Claudia Leitte conta que sofreu preconceito em loja de luxo: 'Era pobre'

Claudia Leitte desabafou sobre uma situação de preconceito que sofreu no início da carreira. De acordo com a cantora, ela explicou a gerente de um empreendimento que participaria do "Domingão do Faustão", mas a funcionária zombou dela.

"Eu era pobre e passei por uma situação bem marcante. A gerente chegou a ironizar: 'Ela está querendo ir no Faustão'. Até deu uma gargalhada, no melhor estilo Cruella", escreveu, se referindo a vilã do filme "101 Dálmatas".

"O fato é que, anos depois, perdi as contas de quantas vezes fui ao ‘Faustão’. A loja fechou. Deus me perdoe porque acabei de dar uma risadinha discreta", disse ainda.

Recentemente, Claudia Leitte compartilhou uma foto com os três filhos, Rafael, Davi e Bela, e se declarou às crianças. "Onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês", escreveu na postagem na rede social.