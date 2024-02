Cintia Dicker dá unfollow em Jade Picon e explica motivo para atitude

A modelo Cintia Dicker deixou de seguir a influenciadora Jade Picon. Na manhã desta segunda-feira (19), a movimentação da modelo no Instagram chamou a atenção. Dicker de 37 anos, é esposa de Pedro Scooby, surfista que é amigo de longa data de Jade Picon. O esportista chegou a ficar confinado com Jade no Big Brother Brasil (BBB) 22.

A modelo é amiga da ex-BBB desde a participação do marido Pedro Scooby no reality show, em 2022. Ao portal Leo Dias, Cintia descartou qualquer confusão. “Não aconteceu nada, já faz uns 3 dias que estou fazendo uma limpa no meu Instagram”, declarou.

“Estou simplesmente querendo seguir quem realmente é próximo de mim, quem convive comigo… apenas isso… e sigo fazendo essa limpa”, completou.

Apesar do unfollow, Jade continua entre os seguidores de Cintia. Scooby, por sua vez, também segue acompanhando a influenciadora nas redes sociais. Na web, internautas comentaram.

