Missa de sétimo dia da atriz Eva Wilma ocorre online na próxima sexta

A missa de sétimo dia de Eva Wilma, que morreu no último sábado (15), aos 87 anos, em decorrência de um câncer de ovário, será transmitida online pelas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, na próxima sexta-feira (21), às 13h15.

No perfil oficial da atriz, no Instagram, foi feita uma publicação convidando os fãs para homenagear a artista.

A global estava internada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, desde o dia 15 de abril para tratamento de problemas cardíacos provenientes do tumor. Mas, não resistiu. No dia 8 deste mês, foi diagnosticada com câncer de ovário.

Antes de ser internada, ela postou uma foto em suas redes sociais em que aparecia ensaiando o texto para gravar o filme "As Aparecidas".