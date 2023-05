Causa da morte de Ray Liotta é revelada um ano depois

Um ano após o falecimento do ator Ray Liotta, a causa da morte foi revelada nesta segunda-feira, 8. O astro americano de "Os Bons Companheiros", "Hannibal" e "Um ato de coragem", entre outros, morreu enquanto dormia, aos 67 anos, durante viagem à República Dominicana para gravar o filme "Dangerous Waters".

Ray Liotta sofreu de insuficiência pulmonar, edema pulmonar e insuficiência cardíaca aguda, segundo revelou o site TMZ, que teve acesso aos documentos. Os exames realizados no corpo do ator revelam que ele sofria de aterosclerose, obstruções nas artérias que nutrem o coração. A morte foi registrada como natural e não-violenta por oficiais da República Dominicana.

Mesmo após a morte do ator, alguns projetos gravados por ele foram lançados, como o filme "O Urso do Pó Branco" e a série "Black Bird". Já o filme "Fool's Paradise", será lançado nos Estados Unidos na próxima sexta, 12. Também serão lançados, mas ainda sem previsão de data, o filme "Substance", com Margaret Qualley e Demi Moore, e a série documental "Five Families", sobre a ascensão e a queda de famílias mafiosas de Nova York.