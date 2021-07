Casamento de Luísa Mell e Gilberto Zaborowsky termina após suposta traição

O casamento de Luísa Mell e Gilberto Zaborowsky durou dez anos e chegou ao fim após a suposta traição de Gilberto com Najila Trindade, que veio a público em maio passado. Na ocasião, a apresentadora alegou que o affair com Najila ocorreu no período em que eles estavam separados, entre o final de 2018 e início de 2019, e que a própria loira também teve um outro relacionamento nesse período.

Nesta sexta-feira, 16, Luísa usou as redes sociais para dar a notícia de que está de casa nova. Ela postou foto ao lado do filho de seis anos e do cachorros, mas não deixou de dar uma alfinetadano ex: "Aqui amor e lealdade não faltam".