Carol Nakamura se casa com o empresário Guilherme Leonel

Carol Nakamura, de 37 anos, se casou na tarde desta quinta-feira (12) com o empresário Guilherme Leonel, de 28. Os noivos oficializaram a união na área externa do Hotel Insólito, em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, em uma cerimônia prevista para durar 40 minutos. O evento foi restrito a 40 convidados por conta das normas de segurança contra a covid-19.

A cerimonônia contou com quatro casais de padrinhos, além da entrada dos pais dos noivos. Os dois trocaram declarações emocionadas e cheias de lágrimas.

Depois de usar definições da amada dada pelos sogros, cunhada e até da música Carolina, de Seu Jorge, Gui declarou: “É Seu Jorge, minha Carolina está muito além da sua. Vou descrevê-la: Carolina é amor, simplicidade, humildade, amizade, compaixão, parceria. Força não só pra ela, mas para todos, fideldade invejável", afirmou.

"Ela também tem seus defeitos: imediatista, ansiosa, invocada, um pouco fria, não é muito chegada a abraços, reclamona. Carolina é particularidade, é luz, é mulher pra vida, Não vai me acordar com beijinho, acorda no 200 com lista de tarefas e depois inventa mais um monte. Mas dentro de tudo isso ela é companheira, se está ruim ela está lá, se está bom ela também está. Ela é vida e quem trouxe sentido a minha, me transformou de menino a homem, me fez pai duas vezes”, completou.

Wallace, o filho de 10 anos do casal, e o irmão caçula de Carol ficaram responsáveis por levar as alianças enquanto a música tema dos filmes de 007 tocava ao fundo. A pista foi animada por DJs e banda. Num momento da festa, os noivos reproduziram uma coreografia.