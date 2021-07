Cantor Giovani, da dupla com Gian, sofre acidente de carro

O cantor Giovani sofreu um acidente de carro na manhã deste sábado, 31, por volta das 7h30, na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá. Ele e a esposa, Anna Carolina Morais, voltavam de Cuiabá quando o automóvel em que viajavam capotou. Os dois sofreram ferimentos leves e foram levados a um hospital, onde ficaram em observação até serem liberados para casa.

A Polícia Rodoviária Federal informou à imprensa que o cantor cochilou ao volante, perdeu o controle do veículo, que se chocou contra uma mureta, capotou e deslizou por cerca de 80 metros até o acostamento da via. Mas a assessoria do artista disse que o veículo do sertanejo foi fechado por uma carreta que passou em alta velocidade.

Anna Carolina Morais postou imagens do acidente nas redes sociais. "Hoje eu saí de manhã para cumprir uma agenda de compromissos do meu marido em Cuiabá. Nesse caminho, nosso carro capotou três vezes. Essa aqui sou eu inteira depois de um carro capotado", escreveu.

A esposa de Giovani postou imagens do cantor sendo atendido no hospital e do carro, que ficou com as rodas para cima após capotar. (Reprodução Instagram)

"Senti Deus protegendo a gente. Sou católica, tenho muita fé em Deus, muita fé no amor que Deus tem pela gente. Meu olho está vermelho porque eu já chorei muito. Não quero fazer 'story' chorando, mas eu e meu marido tivemos um livramento muito grande hoje", acrescentou.

Disse a nota da assessoria: "Frisamos que o Giovani conduzia em baixa velocidade, com cinto de segurança, prezando sua vida e de sua esposa e, para não colidir com o outro veículo, nas devidas circunstâncias, conduziu o veículo ao acostamento onde veio a capotar", completa.