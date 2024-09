Caetano e Bethânia em Belém: veja o horário, entradas, o que é permitido e mais informações do show

Neste sábado (28/09) Belém irá receber o grande show da turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia. O palco do evento será o Estádio do Mangueirão e centenas de fãs paraenses já garantiram a presença para ouvir de perto as duas grandes vozes da música brasileira. Para ter uma boa experiência antes, durante e após o show, é necessário ficar atento a algumas orientações sobre a programação e também o que é permitido levar ao evento. Confira:

Abertura dos portões

Os portões do estádio serão abertos às 17h, para que os fãs entrem com tranquilidade.

O show está previsto para começar às 21h.

Como chegar ao Show

O Estádio do Mangueirão fica na Rodovia Augusto Montenegro, s/n - Km 03 Mangueirão, Belém - PA, 66640-000.

Para chegar de BRT, desembarque na estação BRT Terminal Mangueirão.

Quem vai de Carro por aplicativo deve pesquisar por "mangueirão" ou "estádio olímpico do pará".

Estacionamento

O estacionamento no local do show será pago e com vagas limitadas. As vagas podem ser adquiridas pelo site da turne.

As duas entradas do estacionamento estarão funcionando, tanto pela Transmangueirão como pela Augusto Montenegro.

Entradas

Cadeira B - entrada no Portão B3;

Camarote - entrada no Portão A3;

Camarote A - entrada no Portão A2;

Arquibancada - entrada no Portão B2;

Pista - entrada no Portões A4 Ou B1;

Pista Premium Ourocard - entrada nos Portões A2 E A3.

As cadeiras do show não são marcadas, é necessário chegar cedo para se acomodar e curtir o show.

Quem pode ir

O evento é para maiores de 18 anos. Porém, menores de 05 a 17 anos podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Crianças pagam meia entrada.

Banheiros e alimentação

O Mangueirão possui banheiros em diversos pontos e estarão abertos ao público. Os alimentos e bebidas serão vendidos nos espaços disponíveis dentro do estádio. Será permitida a entrada de alimentos industrializados, desde que estejam em suas embalagens originais lacradas e em porções pequenas.

Ingressos e meia entrada

Os ingressos comprados em ticketmaster.com.br devem ser ativados no aplicativo Quentro, disponível na App Store e na Google Play Store.

Depois de abrir o aplicativo Quentro, digite o mesmo e-mail usado na hora da compra e siga as instruções na tela. O uso de outros endereços não habilitará o ingresso digital.

A entrada dos portadores de ingresso tipo Meia Solidária (Sesc Mesa Brasil) ocorrerá após a entrega de 1kg de alimento não perecível no acesso do evento.

Água dentro do estádio

Será permitida a entrada de água potável para consumo próprio acondicionada em garrafas ou copos que NÃO sejam de vidro ou materiais perigosos à segurança pública. Pontos de hidratação serão disponibilizados nas barricadas, acessos e áreas de circulação.

Atrasos

A organização informou que os shows de Caetano & Bethânia têm sofrido atrasos pela grande concentração de público entrando ao mesmo tempo nos estádios nos minutos que antecedem o início dos shows. É necessário que TODOS SAIAM CEDO DE CASA, já que os portões abrem com antecedência, para evitar demoras para o início das apresentações.

Objetos proibidos

Não é permitida a entrada de:

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

Go-Pro (Ou similares);

Tablets;

Cartazes de qualquer tipo;

Guarda-chuvas;

Recipientes ou garrafas com embalagens rígidas (incluindo copos térmicos);

Bebidas alcoólicas;

Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem;

Fogos de artifício;

Papel em rolo, jornais e revistas;

Bandeiras e faixas com mastro;

Capacetes de motos ou similares;

Correntes, cinturões e pingentes;

Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar Levar os medicamentos, deve apresentar receita médica no próprio nome;

Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;

Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

Lasers, walkie-talkie e drones;

Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

Animais (exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual);

Utensílios de armazenagem;

Cadeiras ou bancos;

Bastão para tirar foto;

Buzinas de ar;

Mochilas ou bolsas maiores do que 30x15x20cm;

Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local;

Camisetas de time de futebol;

Cigarro eletrônico.

O portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais. Os objetos não autorizados serão descartados pois o evento não possui guarda-volumes.

Em nota, ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que equipes de agente de fiscalização darão apoio no fluxo de veículos no entorno do Mangueirão pelas Avenidas Augusto Montenegro e Transmangueirão.