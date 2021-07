Bruna posta foto com biquíni xadrez e Ludmilla elogia: 'maravilhosa'

Brunna Gonçalves postou uma imagem de biquíni xadrez dentro de um ponto turístico no México. A dançarina está de férias ao lado da esposa Ludmilla no litoral do país. Com informações da Quem.

A dançarina e YouTuber escolheu uma peça branca e rosa e sem alça nos ombros. As fotos mostram que Brunna visitou uma região de cavernas e grutas da cidade de Tulum, no México.

O registro rendeu diversos elogios e, principalmente, o cometário da esposa: "maravilhosa, tudo de bom", escreveu a cantora.