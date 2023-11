Bruna Lombardi compartilha clique sensual em dia relaxante na cama

Bruna Lombardi compartilhou, neste domingo (26), algumas imagens sensualizando na cama. A atriz bombou com o clique em dia relaxante e recebeu quase 60 mil curtidas, em poucas horas. "O corpo é natural da cama, ainda mais num domingo... e adivinha quem adora registrar o momento?", pontuou a artista, em legenda no Instagram.

Nas imagens, a atriz e modelo de 71 anos cobre o corpo com um lençol, posando para as lentes do marido, o também ator e diretor Carlos Alberto Riccelli.

Nossos comentários, fãs, amigos e seguidores elogiaram a beleza atemporal da atriz. "Formol em forma de musa", brincou um internauta. “Mulher maravilhosa e com certeza o marido registra todos os momentos”, disse Mari Saade, esposa do ator Stênio Garcia. “Linda e poderosa, sensual e tudo isso com classe”, afirmou outra usuária da plataforma.

