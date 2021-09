Britney Spears e Sam Asghari anunciam aos fãs que estão noivos

Após cinco anos de namoro, Britney Spears e Sam Asghari resolveram oficializar a união, no último domingo (12). Agora os pombinhos estão noivos. As informações são do G1 Nacional.

Em uma publicação feita nas redes sociais, a cantora norte-americana anunciou a novidade aos fãs. No vídeo compartilhado, Britney parece não conter a felicidade e mostra diversas vezes a aliança.

“Não posso acreditar nisso", escreveu Spears na legenda.

Já Asghari optou por fazer uma publicação discreta e publicou uma foto do casal com vários emojis. Em entrevista à revista People, o empresário do rapaz afirmou que ele está “orgulhoso com a celebração''.