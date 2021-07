Boca Rosa dá entrada em maternidade para parto do primeiro filho

A ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, compartilhou com os seguidores e fãs que já está na maternidade para dar à luz ao primeiro filho. Ao lado de Fred, namorado e pai do bebê, ela anunciou que Cris nasceria em breve. As informações são do UOL.

Fred chegou a publicar uma foto do casal na maternidade e deixou todos muito apreensivos ao colocar emojis de uma família com três pessoas.

Bianca também postou uma imagem dos dois juntos para registrar o momento de felicidade em que a família está prestes a crescer.

Boca Rosa participou da edição do "BBB 20" e anunciou a gravidez com Fred no ano passado, após a notícia ser vazada antes do casal contar aos fãs.