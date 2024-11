Bob Bryar ex-baterista do My Chemical Romance morre aos 44 anos

O músico Bob Bryar, ex-baterista da banda My Chemical Romance, morreu aos 44 anos. O corpo do artista foi encontrado em casa no Tennessee, nos Estados Unidos, na última terça-feira (26/11). Entrertanto, a notícia somente foi divulgada neste sábado (30/11).

De acordo com o portal TMZ, especializado em notícias de celebridades, o artista não era visto desde o dia 4 de novembro. O corpo de Bob estava “em péssimo estado de decomposição”. As autoridades desconsideram qualquer suspeita crime, já que todos os pertences, como equipamentos musicais e armas estavam intactos na casa.

Bryar entrou para o My Chemical Romance em 2004, como substituto de Matt Pelissier. Ele participou do álbum "The Black Parade" (2006), um dos mais famosos do grupo, e abandonou o conjunto em 2010, sem explicar oficialmente os motivos.

Ele ainda chegou a participar de outras bandas, mas depois anunciou que passaria a trabalhar no mercado imobiliário.