Bia Miranda sofre lesão durante corrida de Kart

Bia Miranda, ex-Fazenda e influenciadora digital, contou nesta segunda-feira (13) que sofreu um acidente durante uma corrida de Kart, quando outro competidor bateu no carro em que dirigia. Na ocasião, Bia foi atendida pela enfermaria local e descobriu uma lesão na costela. Apesar do ferimento não ser grave e não ter quebrado nenhum osso, a ex-Fazenda disse sentir muita dor no local.

“Houve um acidente, comigo ainda. Um cara que já tinha batido em mim na outra rodada, bateu em mim agora na segunda. Só que foi muito, muito forte. Bateu de lado, com tudo na minha costela”, contou em seu Instagram.

A neta de Gretchen ainda aconselhou seus seguidores a tomarem cuidado ao fazer a corrida de kart. "É bom, gente, correr de kart. Só tem que ver com quem você corre, pra ver se vai te machucar, se é grosseiro. Tem pessoas que dão uma pancada na gente e nem querem saber onde vamos parar”, finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)