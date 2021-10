Beyoncé aparece com vestido de US$ 350 e 'quebra' loja de estilista com o sucesso; entenda

Não é novidade que tudo o que a Queen B usa vira assunto nas redes sociais. Mas desta vez seu look realmente quebrou a internet. De férias em Veneza, na Itália, ela compartilhou na última terça-feira, 19, uma série de fotos onde aparece usando um vestido de tom esverdeado, ao lado do marido Jay-Z.

Os fãs logo foram atrás da peça: o vestido The Parla, da grife Saint Mojavi, que custa US$ 350 (em torno de R$ 2 mil). Acontece que a marca não é uma gigante da alta costura, tampouco uma grife com muitos anos de mercado ou queridinha das estrelas. Mas o vestido em Beyoncé fez tanto sucesso que o site da marca acabou não aguentando tráfego de visitantes.

Em um post no Instagram, a Saint Mojavi justificou a queda de seu site devido o grande tráfego, e explicou que o público também poderia comprar por meio da ferramenta de e-shop do Instagram. Atualmente o site já está no ar novamente.

Veja a peça usada por Beyoncé: