Bebê de Viih Tube e Eli ganhou mais de 415 mil seguidores no Instagram

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer mal anunciaram que estão 'grávidos', nesta terça-feira, 20, e, como bons influenciadores digitais que são, já fizeram o dever de casa e abriram um perfil no Instagram para o bebê, chamado @baby.elitube. Em pouco tempo, o perfil ganhou números surpreendentes de seguidores, chegando a 415 mil nesta noite.

No perfil, o casal começou a registrar as primeiras informações sobre o bebê. Viih Tube e Eli anunciaram a gravidez com um vídeo no YouTube e compartilharam diversas publicações sobre o momento que estão vivendo.

“Estou fazendo como se fosse o meu neném falando kkkk”, escreveu a loira ao comentar sobre o novo perfil nos Stories dela. “A Viih criou um perfil para dividir e postar tudo sobre a gravidez”, escreveu ele, no perfil dele da mesma rede social.

“Ainda estou na barriga da mamãe, mas ela é ansiosa e quer deixar tudo registrado, até eu parecendo um carocinho de uva”, menciona a descrição do perfil do feto. A primeira foto do novo perfil é o teste de gravidez, uma imagem de ultrassom e imagens do casal:

“Se vocês vissem como minha mãe é emocionada, já tem diário que ela tá escrevendo pra mim, ela jura que quando eu aprender a ler vai ser o primeiro livro que vou ler kkkk. Aí mamãe, na verdade, o primeiro vai ser algum obrigatório da escola e você sabe”, explica a legenda.