Bebê de Flavia Viana e Marcelo Zangrandi é internado em São Paulo

A ex-BBB Flávia Vianna, também conhecida por sua participação em A Fazenda, passou por um susto com o filho recém-nascido, de apenas dois meses. Ela informou por meio de seu perfil no Instagram que o bebê está internado em um hospital de São Paulo com infecção urinária.

Legenda (Pelos stories, a ex-BBB relatou o susto que passou com o pequeno Gabriel)

Nos stories, ela explicou o motivo de seu sumiço das redes sociais. "O Gabs teve febrinha na segunda (30) e ontem, apesar de estar sem febre, estava com um choro muito forte de incômodo à noite. Então, o trouxemos para o hospital. Após a realização de vários exames, constou uma infecção urinária e a equipe médica achou prudente interná-lo para tratar com antibiótico na veia, já que ele é muito novinho e o tratamento responderia melhor dessa forma", contou ela na publicação.

Gabriel é o primeiro filho de Flávia com o humorista Marcelo Zangrandi. Eles se conheceram durante o confinamento em "A Fazenda 9", em 2017 e estão juntos desde então.