BBB 23: Key Alves chora ao assistir o recado do Gustavo, que foi eliminado

Os participantes do BBB 23 se reuniram na na sala para ouvirem o recado de Gustavo, que foi eliminado do reality no último sábado, 25. Key Alves, que fazia par romântico com o fazendeiro no jogo, começa a chorar assim que a imagem dele surge no telão.

"Conheci o Tadeu primeiro que vocês, morram de inveja. Se cuidem com os generais aqui na casa, com os articuladores, o grupo ainda tem que ser firme aí. Cuidado com os votos, não fiquem dispersando votos porque o pessoal está jogando em grupo, então, sigam firme aí, um beijo para todo mundo", disse o ex-brother na mensagem aos demais participantes.

Gustavo dedicou um trecho especial do vídeo para a affair: "Key, um beijo para você, se cuida aí dentro, você é forte, vai conseguir. Sei que você é capaz, você já é uma vencedora. Fique firma na caminhada que você vai muito longe. Estou torcendo muito para você. Um beijo para todo mundo".

Após a exibição do vídeo, a atleta seguiu em prantos para a área externa da casa, onde foi amparada por Fred Nicácio, Domitila Barros e Cezar.