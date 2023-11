Bárbara Evans atualiza seguidores sobre estado de saúde do filho recém-nascido

Bárbara Evans atualizou os seguidores sobre o estado de saúde de um dos filhos gêmeos que nasceram na última segunda-feira (27). Casada com o empresário Gustavo Theodoro, a modelo contou que está tendo contato apenas com um dos bebês, enquanto o outro, Álvaro, se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda no hospital, Evans foi aos stories contar sobre todo o processo ocorrido após o parto. Ela explicou que os filhos estão ótimos. Entretanto, Álvaro continua sob observação. A atriz publicou uma foto das mãos do bebê, que está acompanhado do pai, e contou que ele está fazendo fisioterapia para a respiração.

“Nasceram 'meus pacotinhos'. O Antônio está comigo, e Álvaro, que é o 'maiorzão', nasceu com um pequeno desconforto da respiração, acho que vai passar a noite lá, por precaução”, disse.

Horas antes, a filha de Monique Evans havia anunciado o nascimento dos gêmeos no Instagram. Os bebês chegaram na tarde de ontem (27). Monique e Gustavo também são pais de Ayla, 1 ano.

“Meus meninos chegaram! 27/11/2023, 34 semanas e 3 dias. Álvaro: 2.356g, 45cm, às 14:08. Antônio: 2.090g, 44cm, às 14:10”, escreveu.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)