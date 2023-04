Banda Pearl Jam demonstra apoio a projeto em defesa do povo Kayapó no Pará, destaca Repórter 70

Conhecida publicamente por sua forte relação com causas sociais e ambientais, a banda norte-americana Pearl Jam comemorou e usou seu site oficial para demonstrar apoio ao Kayapó Project, em defesa do povo Kayapó, no Pará.

No sábado (22), Dia Mundial da Terra, o grupo usou também uma rede social onde reúne mais de três milhões de fãs para divulgar um vídeo sobre a importância do povo Kayapó para a manutenção da floresta amazônica, da biodiversidade e dos ecossistemas da região. Em passagem recente pelo Brasil, o líder do grupo, Eddie Vedder, teve reunião com o governador Helder Barbalho e o convidou a participar de eventos internacionais sobre meio ambiente.

Pearl Jam: história e relação com causas sociais

Pearl Jam é uma das bandas mais icônicas do rock alternativo. A banda foi formada em Seattle em 1990, após o fim da banda de Jeff Ament e Stone Gossard, Mother Love Bone, e do falecimento do vocalista Andrew Wood por overdose. A nova banda, formada por Ament, Gossard, Eddie Vedder, Mike McCready e Dave Krusen, lançou seu primeiro álbum, "Ten", em 1991, que rapidamente se tornou um sucesso.

Pearl Jam é uma banda mundial com grande quantidade de fãs e sucessos cravados nos anos 90 (Danny Clinch)

Pearl Jam ganhou uma enorme base de fãs ao longo dos anos 90, e continua a ser um grande sucesso até hoje. O som da banda é caracterizado por guitarras pesadas, letras emocionais e a voz inconfundível de Vedder. Eles foram pioneiros do movimento grunge de Seattle e foram amplamente considerados como parte da "Santa Trindade" do rock alternativo, juntamente com Nirvana e Soundgarden.

Além da música, Pearl Jam também tem um forte compromisso com causas sociais. Eles são conhecidos por seu ativismo em questões como a luta contra a pobreza, direitos LGBT, proteção ambiental e reforma do sistema de justiça criminal. A banda fundou a Vitalogy Foundation em 2006, que fornece apoio financeiro para organizações sem fins lucrativos em todo o mundo.

Em 1994, Pearl Jam fez manchetes ao se recusar a fazer vídeos musicais e se retirar da turnê com a Ticketmaster devido a preocupações com o preço dos ingressos para seus shows. Eles também fizeram campanha por uma reforma do sistema de justiça criminal, lutando pela libertação de três jovens condenados por crimes que não cometeram no caso conhecido como "West Memphis Three".

Pearl Jam vive também nos palcos da sociedade com ativismo político (Danny Clinch)

Pearl Jam também é conhecida por seu ativismo político. Eles apoiaram o candidato presidencial John Kerry em 2004 e participaram da turnê "Vote for Change". Eles também fizeram campanha para Barack Obama em 2008 e 2012.

Em resumo, Pearl Jam é uma banda lendária do rock alternativo que tem um forte compromisso com causas sociais e ambientais. Eles continuam a ser uma das bandas mais influentes da música moderna e seu legado se estende muito além da música que eles criam.