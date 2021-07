Bambam pede parcelamento de dívida e juíza nega; entenda

A ostentação de um carro de luxo que Kleber Bambam comprou foi mencionado por uma juíza durante uma ação. O caso aconteceu após Bambam ter pedido uma indenização por danos morais, após ter sofrido ofensas na internet. Só que o rapaz disse estar sem condições de 'arcar com as custas processuais, diante dos reflexos da pandemia'. Por isso, pediu que fizesse o pagamento das custas ao final do processo, ou ter o benefício de realizar o pagamento de forma parcelada. Foi aí que a juíza Melissa Bertolucci, de São Paulo, mostrou estar atenta em relação a vida do famoso.

"Com relação ao pedido de diferimento ou parcelamento do pagamento de custas, indefiro-os, tendo em vista ser público e notório que o autor não é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, sendo artista reconhecido, vencedor do programa BBB, existindo diversas reportagens que fazem menção aos seus bens (carros, investimentos), sendo uma delas, de fevereiro de 2020, sobre a aquisição, pelo autor, de carro no valor de R$ 800.000,00", escreveu a juíza na decisão. Para provar o que diz, a magistrada mostrou uma imagem onde Bambam exibia seu automóvel.