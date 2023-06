Avião com músicos de Roberto Carlos faz pouso de emergência após colidir com pássaro

Os músicos de Roberto Carlos passaram por um susto, na manhã desta segunda-feira (26), durante um voo em Goiânia (GO). A aeronave precisou fazer um pouso de emergência e cancelar o voo após colidir contra um pássaro. A assessoria do cantor assegurou que todos estão bem. Roberto Carlos não estava no voo.

A equipe informou que todos “estavam bem” e não passaram por uma situação atípica. “Foi só um susto, uma coisa que aconteceu. Não teve nada preocupante", acrescentou.

De acordo com a imprensa, o avião teria partido com a banda do Aeroporto Internacional de Goiânia, e bateu contra o animal, precisando pousar. Em nota, a equipe de comunicação do aeroporto informou que esse tipo de procedimento é comum.

"Por volta das 8h45, durante procedimento de decolagem, a aeronave colidiu com um pássaro (ocorrência conhecida pelo termo técnico BirdStrike). Devido à colisão, foi necessário o retorno da aeronave e o voo foi cancelado", informou o documento.