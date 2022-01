Atriz Theresa Amayo morre aos 88 anos no Rio

A atriz Theresa Amayo morreu aos 88 anos na madrugada desta segunda-feira, 24, na própria residência, no Rio de Janeiro. Ela sofria de câncer.

No cinema, ela filmou com Anselmo Duarte (“O Diamante”, 1955) e Mazzaropi (“Fuzileiro do Amor”, 1957). Foi pioneira da televisão no Brasil, atuando na emissora Tupi. Estrelou programas como “Teatrinho Trol”, “Câmera Um” e “Histórias do Teatro Universal”. Foi uma das primeiras contratadas da Globo e estrelou “O Rei dos Ciganos” (1966), “A Rainha Louca” (1967), “Sangue e Areia” (1968), “Passos dos Ventos” (1968), “A Última Valsa” e “Pecado Capital” (1975).

O falecimento foi informado por meio do perfil da atriz nas redes sociais:

Nascida em Belém, Theresa iniciou a vida artística no Rio de Janeiro. Era viúva do polímata Mário Brasini (1921-1997), ator, autor, diretor, produtor e inventor do ponto eletrônico. Com Brasini, ela criou o Teatro Permanente de Brasília.

Em 2004, Theresa Amayo pedeu a filha, o genro e o neto de 8 anos no tsunami no Sudeste Asiático.