Atriz pornô tem 18º perfil no Instagram removido e desabafa sobre censura: ‘hipocrisia’

Elisa Sanches, uma atriz pornô premiada, resolveu fazer um desabafo sobre censura seletiva e se manifestou sobre ter tido seu perfil do Instagram removido pela 18ª vez. A atriz ativou recentemente seu 19º perfil, mas diz que é alvo de denúncias e perseguições. Falou que as contas anteriores foram desativadas sem qualquer aviso prévio, mesmo que ela sempre tenha seguido todas as regras e diretrizes da rede social:

"Já estou cansada de acordar e ver meu perfil desativado, já perdi 18 perfis em praticamente 2 anos. Pensei em desistir, claro, porque para mim é perseguição e isso é injusto. Muita gente acha que não, mas ainda existe preconceito, ainda existe hipocrisia. Muitas pessoas denunciam por nada, por pura maldade", afirmou ela. "O Instagram não se pronuncia, acho que é uma censura em relação ao pornô", lamentou.

Elisa disse que mesmo possuindo o selo de verificação, não consegue manter o perfil ativo. Explicou que costuma publicar imagens e vídeos sensuais, mas que nunca publicou fotos nuas ou conteúdos que fossem proibidos no Instagram: "Parece que existe um boicote quando alguém se apresenta ou se posiciona como atriz pornô. Não é porque trabalho com isso que posto fotos nuas ou coisas do tipo. Para mim, falta respeito e noção", declarou.

Contando com mais de 260 mil seguidores e quase 50 publicações em seu novo perfil, Elisa voltou a interagir com seus seguidores e bloqueou qualquer perfil fake para evitar outras denúncias.