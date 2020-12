Atriz Nicette Bruno apresenta melhora no tratamento contra o coronavírus

Internada com covid-19, Nicette Bruno vem apresentando melhora enquanto recebe o tratamento contra o vírus em um hospital da Zona Sul do Rio. A informação foi divulgada pela filha da atriz, Beth Goulart, no início da tarde desta segunda-feira.

Beth Goulart publicou um vídeo para dar detalhes sobre o estado de saúde de Nicette Bruno, de 87 anos: “Boa tarde a todos. Passando aqui para dar notícias de mamãe. O quadro está estável, ela está consciente, respondendo bem ao tratamento, vamos vencendo um dia de cada vez. Vamos continuar em oração por ela e para todos que estão com covid neste momento pedindo força para eles e suas famílias. Gratidão”, escreveu Beth.

“Ela está melhor, Graças a Deus. O médico hoje vai tentar tirar a ventilação não invasiva para ver se ela consegue respirar só com o oxigênio e isso é um sinal de melhora. Vamos continuar firmes e fortes nessa corrente de oração e pensamento positivo para que ela vença essa batalha e saia de lá com a saúde totalmente estabelecida”, completou ela.

EDUARDO GALVÃO

Outro ator que está internado com covid-19 no Rio, Eduardo Galvão, de 58 anos de idade, está evoluindo bem. As informações foram confirmadas pela filha do ator, Mariana Galvão.

“Meu pai passou melhor essa noite. O médico disse que ele conseguiu dormir um pouco e está menos incomodado com a sonda do que com a máscara (de oxigênio). E com certeza está melhor para ele em relação à oxigenação, ele está conseguindo respirar melhor”, contou.

Mariana afirmou que o ator também tem se alimentado melhor. “Ele estava tomando aqueles shakes de nutrição, mas agora conseguiu comer alguma coisa. Meu pai estava muito sem apetite, mas precisava dos nutrientes. E aí acho que ele está mais forte”, pontuou.