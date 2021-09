Atriz Dani Moreno é diagnosticada com doença degenerativa e exalta tratamento do SUS

A atriz Dani Moreno, de 35 anos, foi diagnosticada com espondilite anquilosante, doença degenerativa que causa dores intensas. A artista falou sobre o assunto nas redes sociais. Por ter descoberto a doença crônica cedo, terá a chance de prevenir sequelas graves que poderiam ser mais limitantes. Dani já iniciou o tratamento.

Dani falou sobre o assunto em entrevista para o site da revista Quem nesta quarta-feira (22). "Tantas pessoas levam anos para descobrir, eu descobri em cinco meses [após os primeiros sintomas]. Ainda dá tempo de impedir que muitas sequelas se instalem", contou

A atriz interpretou Aisha de Salve Jorge (Globo, 2012), Safira de Cúmplices de um Resgate (SBT, 2015), e mais recentemente Aolibama na novela Gênesis (Record, 2021). "É uma doença autoimune degenerativa grave. Tipo de inflamação que afeta os tecidos conjuntivos, caracterizando-se pela inflamação das articulações da coluna e das grandes articulações, como quadris, ombros e outras regiões. Causa dor intensa em repouso, também conhecida como dor da morte".

Dani enalteceu o tratamento que receberá pelo Sistema Único de Saúde (SUS). "O próximo passo, é tomar as injeções imunossupressoras. Elas custam mais de 10 mil cada. Preciso de duas por mês. E quem vai me salvar? Ele mesmo, o SUS. Já que você tá aqui, EA [espondilite anquilosante], te tiro pra dançar conforme a minha música, porque eu não sou do tipo que se deixa dominar por absolutamente nada. Vou aproveitar sua estadia eterna para me conhecer profundamente, entrar em contato total e absoluto comigo e dominar meu corpo e minha mente. Eu te proíbo de achar que me controla."