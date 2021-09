Atriz Cynthia Senek conta experiência em viagem pela Amazônia

A atriz Cynthia Senek tem se dedicado cada vez mais às causas que acredita e pautas que abordam a preservação e a valorização do meio ambiente é uma delas. Há cerca de 20 dias a artista realizou uma viagem à Amazônia e se entregou inteiramente às aventuras que surgiram pelo caminho.

Lá viveu experiências incríveis em meio às aldeias da região. Em uma de suas publicações nas redes sociais, contou como voltou renovada: “Voltei (mas não a mesma). AMAZÔNIA, o lugar mais mágico que já conheci”.

Cynthia embarcou nessa experiência com muita coragem e acreditando na potência dos encontros. Até porque, ela conheceu as pessoas que a acompanharam nessas descobertas durante a viagem”.

Chegar ao seu destino não foi fácil, a atriz precisou pegar dois voos e viajar de barco por 4 horas. Sua primeira moradia foi em uma barraca de camping na floresta. Sem acesso ao sinal de telefone, internet, energia ou água encanada, a curitibana aproveitou para ampliar os horizontes e prestar mais atenção sobre a importância da preservação e a valorização do meio ambiente.

Seus banhos? Foram com a vista cinematográfica dos rios. “Se vivemos uma crise é porque algo está muito errado. O mínimo que precisamos fazer para continuarmos sendo aceitos por este planeta é nos reconfigurar radicalmente. É isso que estamos fazendo aqui: Reconfigurando, reprogramando, reencontrando e reconectando com aquilo que foi perdido lá atrás quando essa terra ainda não precisava se defender da gente. Essa é a arte de viver em comunhão com o planeta terra e meus irmãos”, declarou.

Os seguidores adoraram saber um mais sobre os dias em que a atriz esteve na floresta: “Aí mana, me alimento das suas experiências! Espero que chegue logo a oportunidade de estar na Amazônia. Meu coração pulsa mais forte só de imaginar essa experiência!”, disse uma fã. Enquanto outro quis saber mais sobre novos projetos da atriz: “”Você vai fazer algum trabalho na TV aí na Amazônia?” Ela respondeu: “Em breve”.

Cynthia (a Krika de Malhação em 2015 e 2016) contracenou com Nego do Borel e falou sobre problemas que teve com ele. “Desde Malhação tive problemas com o Nego. Na época mesmo soltaram diversas matérias falando sobre isso e são verdade”, disse a atriz. “O que não é verdade é que eu me relacionei com ele como parceira. Isso nunca aconteceu. E chega desse assunto”, afirmou.