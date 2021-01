Atores veteranos da Globo vão se enfrentar na justiça após vazamento de áudio; entenda

O ator veterano Carlos Vereza, de 81, que atuou em novelas como “Velho Chico”, “Duas Caras” e “O Cravo e a Rosa”, anunciou que vai processar o galã dos anos 70, Mário Gomes, após o ator publicar uma suposta conversa com ele, que Vereza afirmou ser falsa.

Na mensagem, que viralizou nas redes sociais, Gomes estaria debatendo temas políticos com o Carlos, onde criticava nomes como João Doria (PSDB), Marcelo Freixo (Psol) e Luciano Huck, que, segundo o áudio, teria candidatura à presidência apoiada por Vereza. A suposta ligação foi negada por ele, que definiu a iniciativa do colega como "covarde".

"Acabo nesse instante de entrar com um processo contra o ator Mário Gomes, por danos morais e materiais. Espero que aprenda a não gravar um áudio, onde somente ele fala, dando a impressão que estava conversando comigo. E, depois, covardemente, jogar nas redes sociais, sem que eu soubesse do que se tratava", condenou Vereza em seu Facebook, onde é seguido por 93 mil pessoas.

"Pena. Aprendeu rápido com o gabinete do ódio a fabricar notícias falsas", concluiu Carlos Vereza, destacando o apoio de grupos que disparam fake news com o ator de “Gabriela”, “Guerra dos Sexos” e “Perigosas Peruas”.