Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Ator paraense Vitor Gadelha contracena com Marisa Orth em pay-per-view adulto

Projeto inspirado em ensaios sensuais das décadas de 1980 e 1990 reúne o ator belenense e a atriz em produção gravada para o público adulto

Bruna Dias Merabet
fonte

Com o ator paraense Vitor Gadelha, Marisa Orth estrela vídeo da plataforma de conteúdo adulto (Divulgação)

Nesta terça-feira (15), chega a uma plataforma digital pay-per-view para o público adulto o vídeo de Marisa Orth com o ator paraense Vitor Gadelha.

Em uma linguagem sexy art estrelada por celebridades, o Amasso provoca experiências visuais e intensas, sem vulgaridade, mas com classe, beleza, estética, elegância, desejo e sedução. Neste primeiro episódio entre Marisa Orth e Vitor Gadelha, com duração de 10 minutos, eles protagonizam uma noite de amassos; o que mais poderia ter rolado fica por conta da imaginação e fantasia do público.

VEJA MAIS

image Marisa Orth recebe homenagem da 20ª CINEOP que celebra o humor das mulheres no cinema brasileiro
A atriz é ícone do humor brasileiro, reconhecida pela versatilidade e por personagens que criticam ironicamente as representações femininas no audiovisual.

image Paraense marca presença em festa de Anitta e conta detalhes do evento; acompanhe
Morando em São Paulo desde 2007, Vitor Gadelha trabalha com marketing e produção de eventos, além de realizar trabalhos com moda.

Cada episódio terá um roteiro próprio e, além da sensualidade, todos serão construídos para valorizar os atributos dos protagonistas. A proposta é ter um lançamento a cada 40 dias. A exibição é feita com dia e horário marcados, e quem comprou o vídeo pode ver quantas vezes desejar.

Trinta anos após estrelar a capa da revista Playboy no Brasil, Marisa volta a integrar uma produção de conteúdo adulto.

“Quando me convidaram e eu aceitei participar, primeiro fiquei nervosa, depois tranquila, depois nervosa de novo. Mas quando eu vi as cenas, me achei extremamente bonita. E contracenando com um homem jovem gatíssimo. Acho realmente que vão gostar muito — e quero que ajude também as mulheres a se soltarem mais”, indica Marisa.

O ator e modelo belenense Vitor Gadelha participa do vídeo ao lado de Marisa Orth. Com histórico de atuação em campanhas publicitárias e no programa A Praça é Nossa, o profissional integra o elenco da produção Amasso.

“Quando recebi o convite para participar, entendi que era uma oportunidade incrível, ainda mais estando ao lado de Marisa Orth. Foi muito tranquilo durante todo o processo de ensaios e gravação, e assim as cenas ficaram muito naturais, muito reais. Não é um vídeo que as pessoas vão ver e acabou, elas vão ficar pensando o que mais pode estar acontecendo sem as câmeras gravando”, completa Vitor.

Marisa Orth e ator de Belém Vitor Gadelha em vídeo de projeto de conteúdo adulto (Fotos: Divulgação)

A direção é de Gringo Cardia e tem a atriz e diretora Bárbara Paz como codiretora.

O Amasso é uma plataforma de vídeos de conteúdo adulto direcionada à conexão entre personalidades e público. A proposta conceitual do projeto inspira-se nas publicações de ensaios sensuais das décadas de 1980 e 1990, priorizando a estética e a direção artística nas produções.

Cada episódio possui roteiro autoral, duração aproximada de 10 minutos e intervalo de lançamento estimado em 40 dias. As exibições ocorrem em datas e horários agendados, com acesso ilimitado para os compradores do conteúdo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Vitor Gadelha

Marisa Orth
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Paralamas do Sucesso têm trajetória contada em musical que chega ao Theatro da Paz

O espetáculo estreia nesta sexta-feira (18) na capital paraense após percorrer várias cidades brasileiras

17.09.26 18h31

ESPETÁCULO

Musical sobre Djavan chega a Belém com apresentações no Theatro da Paz

Montagem percorre a trajetória do cantor ao som de sucessos da carreira

17.09.26 16h13

SERIADO

Hellen Patrícia e Suanny Batidão são confirmadas na trilha sonora de série original no Youtube

A novidade foi anunciada nas redes sociais do projeto nesta terça-feira (15)

17.09.26 15h55

CURIOSIDADE

Quem é Vitor Gadelha? Paraense estrela produção sensual ao lado de Marisa Orth

Aos 38 anos, ator e modelo mora em São Paulo desde 2007 e já participou de ‘A Praça é Nossa’

17.09.26 15h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

'ISSO É PIADA'

Hadballa critica manifestação de Noelle Araújo contra o STF

Ex-BBB reagiu aos vídeos publicados pela influenciadora paraense e citou jogos de azar divulgados por ela

17.09.26 22h25

JORGINHO E RITA

Cauã Reymond reencontra Débora Falabella após confirmação de 'Avenida Brasil 2': 'Bora'

Atores voltarão a interpretar Jorginho e Rita/Nina na continuação da novela, prevista para janeiro de 2027

17.09.26 22h11

caliente

Ator paraense Vitor Gadelha contracena com Marisa Orth em pay-per-view adulto

Projeto inspirado em ensaios sensuais das décadas de 1980 e 1990 reúne o ator belenense e a atriz em produção gravada para o público adulto

15.09.26 12h08

ENSAIO

Terapeuta e musa do Only Fans, Laura Avelino é estrela de ensaio no bairro do Comércio, em Belém

Veja a beleza de Laura Avelino pelas lentes do fotógrafo Fábio Pina

06.05.23 20h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda