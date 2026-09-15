Ator paraense Vitor Gadelha contracena com Marisa Orth em pay-per-view adulto

Nesta terça-feira (15), chega a uma plataforma digital pay-per-view para o público adulto o vídeo de Marisa Orth com o ator paraense Vitor Gadelha.

Em uma linguagem sexy art estrelada por celebridades, o Amasso provoca experiências visuais e intensas, sem vulgaridade, mas com classe, beleza, estética, elegância, desejo e sedução. Neste primeiro episódio entre Marisa Orth e Vitor Gadelha, com duração de 10 minutos, eles protagonizam uma noite de amassos; o que mais poderia ter rolado fica por conta da imaginação e fantasia do público.

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Cada episódio terá um roteiro próprio e, além da sensualidade, todos serão construídos para valorizar os atributos dos protagonistas. A proposta é ter um lançamento a cada 40 dias. A exibição é feita com dia e horário marcados, e quem comprou o vídeo pode ver quantas vezes desejar.

Trinta anos após estrelar a capa da revista Playboy no Brasil, Marisa volta a integrar uma produção de conteúdo adulto.

“Quando me convidaram e eu aceitei participar, primeiro fiquei nervosa, depois tranquila, depois nervosa de novo. Mas quando eu vi as cenas, me achei extremamente bonita. E contracenando com um homem jovem gatíssimo. Acho realmente que vão gostar muito — e quero que ajude também as mulheres a se soltarem mais”, indica Marisa.

O ator e modelo belenense Vitor Gadelha participa do vídeo ao lado de Marisa Orth. Com histórico de atuação em campanhas publicitárias e no programa A Praça é Nossa, o profissional integra o elenco da produção Amasso.

“Quando recebi o convite para participar, entendi que era uma oportunidade incrível, ainda mais estando ao lado de Marisa Orth. Foi muito tranquilo durante todo o processo de ensaios e gravação, e assim as cenas ficaram muito naturais, muito reais. Não é um vídeo que as pessoas vão ver e acabou, elas vão ficar pensando o que mais pode estar acontecendo sem as câmeras gravando”, completa Vitor.

Marisa Orth e ator de Belém Vitor Gadelha em vídeo de projeto de conteúdo adulto (Fotos: Divulgação) Marisa Orth e ator de Belém Vitor Gadelha em vídeo de projeto de conteúdo adulto (Fotos: Divulgação) Marisa Orth e ator de Belém Vitor Gadelha em vídeo de projeto de conteúdo adulto (Fotos: Divulgação) Marisa Orth e ator de Belém Vitor Gadelha em vídeo de projeto de conteúdo adulto (Fotos: Divulgação) Marisa Orth e ator de Belém Vitor Gadelha em vídeo de projeto de conteúdo adulto (Fotos: Divulgação)

A direção é de Gringo Cardia e tem a atriz e diretora Bárbara Paz como codiretora.

O Amasso é uma plataforma de vídeos de conteúdo adulto direcionada à conexão entre personalidades e público. A proposta conceitual do projeto inspira-se nas publicações de ensaios sensuais das décadas de 1980 e 1990, priorizando a estética e a direção artística nas produções.

Cada episódio possui roteiro autoral, duração aproximada de 10 minutos e intervalo de lançamento estimado em 40 dias. As exibições ocorrem em datas e horários agendados, com acesso ilimitado para os compradores do conteúdo.