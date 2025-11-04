Capa Jornal Amazônia
Ator paraense relembra episódio constrangedor com Luciano Huck durante gravação de programa

O apresentador teria se recusado a cumprimentá-lo e pedido que higienizasse as mãos antes de qualquer contato

O ator e criador de conteúdo paraense Diogo Venturieri  relembrou um episódio que viveu com o apresentador Luciano Huck durante uma gravação televisiva. O relato foi feito na segunda-feira (3), durante participação no Sem Filtro Podcast, apresentado por Luiza Ambiel.

Venturieri, que integrou o elenco de produções como Malhação (TV Globo) e das novelas Os Dez Mandamentos e Reis (Record), contou que o encontro ocorreu nos bastidores do programa comandado por Huck, em meio à pandemia. Segundo ele, o apresentador teria se recusado a cumprimentá-lo e pedido que higienizasse as mãos antes de qualquer contato.

“Eu cheguei para cumprimentar ele e ele simplesmente se recusou a apertar minha mão. Pediu que eu lavasse e higienizasse antes de encostar nele. Aquilo me deixou sem reação”, relatou o ator no podcast.

Venturieri afirmou ainda que o episódio o levou a refletir sobre o comportamento de figuras públicas. “A gente cresce admirando certas figuras públicas e acaba descobrindo, da pior forma, que a imagem pública nem sempre corresponde à realidade. Aquilo me fez repensar o que realmente vale a pena na carreira artística”, disse.

O episódio completo do Sem Filtro Podcast, que também contou com a participação da criadora de conteúdo Débora Fantini, está disponível no canal de Luiza Ambiel no YouTube.

Diogo, 43 anos, é paraense e, aos 20 anos, deixou Belém após passar por um trauma. Ele foi vítima de um sequestro no bairro do Reduto, e levou um tiro. Além de atuar em produções audiovisuais, o ator também mantém perfis em plataformas de conteúdo adulto, no OnlyFans e Privacy.

O ator já gravou gravou um vídeo pornô com Luiza e Andressa Urach.

