Ator de 'Eu, a Patroa e as Crianças' conversa com fãs brasileiros: 'O que é um tacacá'?

Andrew McFarlane, o Tony de "Eu, a Patroa e as Crianças", está interagindo cada vez mais com os fãs brasileiros. Após receber indicações de lugares para conhecer quando visitar o país, o famoso ficou curioso com o "tacacá" e perguntou aos seguidores sobre o que se tratava, após ver o nome do prato típico em vários comentários no Instagram.

O intérprete do namorado de Claire Kyle agradeceu aos fãs pelas sugestões, dando ênfase ao tacacá, bastante recomendado pelos seus seguidores.

"Obrigado por todas as sugestões que me deram sobre lugares para visitar no Brasil. Eu realmente fiquei muito feliz", falou.

Depois de ser convidado por várias pessoas para tomar um tacacá, McFarlane quis saber do que se tratava a palavra.

"Nos comentários do post, muitas pessoas escreveram 'Vem tomar um Tacacá'. O que é um Tacacá?", brincou o famoso.

"É um prato tradicional da região Norte. É como uma sopa, sabor salgado e azedo, com camarões salgados e uma folha chamada Jambu, que deixa a língua dormente. É um dos meus favoritos", explicou um dos seguidores de McFarlane.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)